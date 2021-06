No Man's Sky: disponibile l'aggiornamento Prisms, ecco il trailer

Continuano i massicci aggiornamenti apportati da Hello Games a No Man’s Sky. Oggi è il turno dell’update Prisms, o 3.5, incentrato principalmente sulla resa visiva del gioco. Lo studio inglese si è dato da fare in particolare per quanto riguarda il sistema di illuminazione del gioco, l’abbondanza di fauna e flora sui pianeti e la profondità degli ambienti. E quale modo migliore di vedere l’effetto di questi miglioramenti che non un nuovo trailer?











Non ci sono solo chicche grafiche in questo aggiornamento, però: sarà infatti possibile addomesticare le creature volanti e cavalcarle. I più temerari, inoltre, saranno contenti di sapere che sfidare gli eventi meteorologici più estremi ci permetterà di trovare oggetti particolarmente ambiti. Potete trovare la lista completa degli aggiornamenti apportati a No Man’s Sky dal Prisms Update sul sito ufficiale.