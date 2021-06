Il prossimo God of War uscirà nel 2022, possibile uscita su PS4?

Se speravate di poter mettere le mani sul prossimo capitolo di God of War entro quest’anno, le vostre speranze rimarranno deluse. In un recente post sul PlayStation Blog, il capo dei PlayStation Studios Hermen Hulst ha infatti chiarito che il nuovo titolo di Santa Monica Studio arriverà nel 2022. Pare, inoltre, che il sottotitolo Ragnarok, presente nel teaser di qualche tempo fa, abbia perso il suo status di ufficialità.

Non è nemmeno impossibile che le avventure di Kratos e Atreus continuino anche su PS4, oltre che su PS5; le parole di Hermen Hulst non sono tutto chiare in merito. “Dove ha senso sviluppare un titolo sia per PlayStation 4 che per PlayStation 5—con Horizon Forbidden West, il prossimo God of War, Gran Turismo 7—continueremo a pensarci. E se i proprietari di PS4 vogliono giocare a quel gioco, potranno farlo. Se invece vogliono giocare alla versione PlayStation 5, il gioco sarà lì ad aspettarli.” Com’è noto, Horizon Forbidden West sarà un gioco crossgenerazionale, ma per Gran Turismo 7 tutto sembra attualmente puntare su una sola uscita su PS5, inclusa la pagina ufficiale del PlayStation Store. Dovessero esserci chiarimenti a breve, vi terremo aggiornati.