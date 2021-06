Horizon Forbidden West: Guerrilla cauta in merito alla data di lancio

Lo sviluppatore di Horizon Forbidden West è tornato a parlare della questione riguardante la data di lancio. Il gameplay mostrato pochi giorni fa non includeva infatti nemmeno il tradizionale “2021”; proprio per chiedere chiarimenti sulla faccenda, Game Informer ha contattato il game director Mathijs de Jonge, che ha spiegato come Guerrilla Games preferisca mantenere un approccio cauto. Il gioco, ci tiene a sottolineare de Jonge, è a buon punto e lo sviluppo procede come da programma; ma “viviamo in tempi strani, e non abbiamo mai portato a termine e pubblicato un gioco in queste circostanze. Quindi continuiamo a tenere traccia delle nostre tabelle di marcia, a chiederci ‘Dove siamo arrivati?’ e ‘Ci sono imprevisti che potrebbero capitare?’. Quando annunceremo la data di lancio, vogliamo essere super sicuri che la rispetteremo.”

Difficile dare torto a Guerrilla: negli ultimi mesi, sono stati tanti i titoli di alto profilo che hanno visto rinviata la loro data di lancio. E a seconda delle circostanze anche Horizon Forbidden West, forse, potrebbe essere costretto a vedere la sua finestra di lancio spostata al 2022. Incrociamo le dita.