Ghostrunner si aggiornerà per la next-gen a settembre

Che una versione next-gen dell’agguerritissimo first-person slasher Ghostrunner sia in arrivo lo sappiamo già da qualche tempo, ma ora ne arriva la conferma della data ufficiale. I co-publisher 505 Games e All in! Games hanno infatti comunicato che il lancio delle versioni fisica e digitale per PlayStation 5 e Xbox Series X|S avverrà il 28 settembre. Sulle nuove console, il titolo di One More Level, 3D Realms e Slipgate Ironworks potrà contare su risoluzione 4K, 120 fps, ray tracing, HDR e caricamenti istantanei; in aggiunta, su PS5 supporterà anche il feedback aptico. Le versioni next-gen saranno disponibili al prezzo di 29,99€, ma chi già possiede il gioco su PS4 o Xbox One potrà fare l’upgrade gratuito.

Quello per la next-gen non è certo l’unico aggiornamento previsto per Ghostrunner. Nel corso dell’estate, l’adrenalinico titolo si aggiornerà infatti con la modalità roguelike Wave e con una modalità Assist, pensata per chi vuole godersi la storia senza eccessivi ostacoli.