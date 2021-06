Total War: Warhammer III, l'ultimo trailer ci trasporta nel regno di Khorne

Creative Assembly e SEGA hanno approfittato del Warhammer Skulls per diffondere un nuovo trailer di Total War: Warhammer III, questa volta dedicato interamente a Khorne e al suo lord leggendario: Skarbrand l’Esiliato.











Rovinato dal suo orgoglio, Skarbrand fu bandito dal servizio del dio del sangue e cacciato dal Regno del Caos. Perennemente tormentato per la sua caduta, vaga nei regni mortali e immortali, furioso, irrequieto e inarrestabile. Skarbrand l’Esiliato è il miglior combattente corpo a corpo che abbia mai posato piede sui campi di battaglia di Total War: Warhammer e possiede molte abilità uniche che contribuiscono alla sua maestria in battaglia. Le sue asce gemelle, Massacro e Carneficina, aumentano a ogni uccisione la quantità di danni che infligge, mentre Urlo di eterna rabbia gli permette di scatenare un devastante attacco sputafuoco. Inoltre, ha un’abilità passiva che gli permette di infliggere Furia ai nemici più deboli, rendendoli incapaci di fuggire dal massacro che incombe.

Per quanto riguarda lo stile di gioco dei demoni di Khorne, questi detestano l’uso della magia e avanzano rapidamente per raggiungere le fila nemiche con un impatto devastante, prima di sfoderare le loro letali abilità nel combattimento corpo a corpo. Più a lungo questi guerrieri sanguinari restano nel vivo dello scontro, più diventano esperti nel combattimento sbloccando bonus di battaglia.

Total War: Warhammer III sarà disponibile entro fine anno su PC. Nell’attesa vi invitiamo a leggere la nostra ultima anteprima, in caso non l’abbiate già fatto.