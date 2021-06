Tutte le novità dal 2021 Thermaltake Expo June

Si è appena concluso il 2021 Thermaltake Expo June, l’evento digitale che la compagnia ha organizzato per presentare alcune delle novità in arrivo prossimamente.

Tra queste, citiamo il Thermaltake Divider 500 TG ARGB Mid Tower Chassis, un nuovo case disponibile in due colorazioni (Black e Snow). Il case presenta un vetro temperato spesso 3 millimetri con design triangolare, degli slot brevettati PCI-E che permettono di installare le GPU senza troppe difficoltà, nonché il supporto alle soluzioni di raffreddamento a liquido.



Presentati anche i case Thermaltake The Tower 100 Mini Tower in due colorazioni speciali: Turquoise e Racing Green. Questi case supportano le schede madri di tipo Mini-ITX e vengono venduti con due ventole preinstallate da 120 millimetri. Sul versante connettività, sono presenti due porte frontali USB 3.0 e una USB 3.2 (Gen 2) Type-C.



Per finire, sono stati svelati i nuovi alimentatori modulari GF1 Snow Edition in colorazione bianca da 650W, 750W e 850W. Tutti i dettagli sui prodotti sono consultabili sul sito ufficiale dell’evento digitale.

