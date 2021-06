Firaxis al lavoro su una sorta di XCOM con gli eroi Marvel?

Stando a una indiscrezione che sta circolando in queste ore, corroborata dal giornalista Jason Schreier ma non confermata dai diretti interessati, 2K e Firaxis Games starebbero lavorando a un tattico a turni sulla falsariga di XCOM, ma con protagonisti i supereroi dei fumetti Marvel.

Lo studio fondato da Sid Meier potrebbe rivelare questo nuovo videogioco già nel corso dell’E3 2021, sebbene non vi sia alcuna certezza in tal senso. Secondo quanto ipotizzato dal rumor, in questo titolo dovrebbe essere possibile assemblare una squadra di eroi, compresi i più celebri quali Hulk, Thor e Captain America, al fine di portare a termine diverse missioni in giro per il mondo.

Sebbene la fonte sia affidabile, ci teniamo comunque a precisare che si tratta di un leak non confermato, pertanto prendete questa notizia con le solite dovute accortezze.

