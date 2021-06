Guilty Gear Strive si prepara al lancio con un trailer live action

Pronti per Guilty Gear Strive? Mancano ormai pochi giorni al lancio dell’atteso picchiaduro di Arc System Works, previsto per l’11 giugno su PC, PS4 e PS5, e quale modo migliore di introdurre il titolo che non alcune delle personalità più note del mondo dei picchiaduro? Per il suo ultimo trailer, girato in live action, Bandai Namco ha infatti arruolato Damascus, Tyrant e il duo Mustard & Ketchup; il video vede inoltre la partecipazione di Daisuke Ishiwatari, creatore del gioco.











Se non vedete l’ora di mettere mano a Guilty Gear Strive, vi ricordiamo che chi ha preordinato la Deluxe o la Ultimate Edition potrà accedere al gioco con tre giorni di anticipo, a partire quindi dall’8 giugno.