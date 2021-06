Scarlet Nexus: un nuovo trailer spiega ambientazione e meccaniche

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer per Scarlet Nexus, dall’autoesplicativo titolo di Explanation Trailer. E in effetti il video – doppiato in italiano – dedica ben otto minuti a presentarci l’ambientazione del gioco, i suoi due protagonisti e le varie meccaniche di cui potremo far uso per sconfiggere i temibili Estranei.











Scarlet Nexus, che sarà disponibile dal 25 giugno su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S, ha due protagonisti: Yuito Sumeragi e Kasane Randall. Le loro storie si intrecceranno di continuo, e per scoprire il quadro completo dovremo giocare con entrambi. I due potranno ovviamente contare sui loro alleati, dei quali potremo “prendere a prestito” i poteri tramite la meccanica nota come SAS. Se siete curiosi di saperne di più sul gioco, fate un salto a leggere la nostra anteprima; vi ricordiamo inoltre che su console Sony e Microsoft è disponibile una demo.