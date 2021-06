Gli acuti osservatori di Persona Central si sono resi conto che il sito ufficiale di Shin Megami Tensei V è stato accidentalmente aggiornato con una serie di nuove informazioni sul gioco. Fra queste, spunta una possibile data di lancio, prevista per l’11 novembre 2021; vale la pena tenere presente che il trailer del luglio scorso parlava di un lancio globale simultaneo, quindi anche se la data di riferimento è quella giapponese, plausibilmente non ci saranno da attendere lunghe settimane.

Le informazioni aggiunte la sito e prontamente rimosso accennano anche a storia e gameplay di Shin Megami Tensei V. Il protagonista sarà uno studente delle superiori, che si ritroverà accidentalmente in un mondo noto come Da’ath. Qui, dopo essersi fuso con uno strano figuro, si ritroverà invischiato una battaglia fra dèi e demoni. In totale, i nemici che potrà affrontare nelle sue peregrinazioni saranno più di 200, fra volti noti della serie e nuove creazioni dell’artista Masayuki Doi. Ricordiamo che il titolo è finora confermato solo su Nintendo Switch.