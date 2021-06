Back 4 Blood: organizzato uno showcase dedicato al PvP

Chi ha giocato a Left 4 Dead ricorderà bene quanto particolarmente apprezzata fosse la sua modalità PvP, che metteva quattro giocatori nei panni degli infetti mutati. Una modalità simile non poteva ovviamente mancare nel sequel spirituale Back 4 Blood, sviluppato proprio dai creatori del titolo di Valve. E per scoprire più informazioni su questa modalità non ci sarà da attendere molto: nella cornice della Summer Game Fest, e per la precisione il 13 giugno alle 23:00, si terrà infatti uno Showcase dedicato al PvP.

Ricordiamo che Back 4 Blood, in arrivo a ottobre, presenta un ampio cast di protagonisti, ciascuno con abilità speciali. Non dubitiamo che anche gli infetti che andremo ad affrontare, però, sapranno dire la loro.