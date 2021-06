Ratchet & Clank: Rift Apart, il nuovo trailer segue l'evoluzione del franchise

Quale modo migliore di celebrare il lancio dell’ultimo capitolo di una saga pluridecennale che non ripercorrere l’evoluzione della serie? È quanto ha deciso di fare Insomniac in previsione del prossimo lancio di Ratchet & Clank: Rift Apart, con un breve video che mette in mostra Ratchet & Clank, Tools of Destruction, il reboot del 2016 e, ovviamente, il capitolo in arrivo a partire dall’11 giugno.











Quasi vent’anni di avventure per una delle IP più popolari della storia di PlayStation, che a giudicare da quanto mostrato di recente si prepara a tornare in grande stile con Ratchet & Clank: Rift Apart, disponibile esclusivamente su PS5.