The Medium: apparsa sull'ESRB la versione PS5

Sembra proprio che dopo un periodo passato solo su PC e Xbox Series X|S, l’horror The Medium si prepari ad arrivare anche su PS5. A rivelare la cosa è l’ente di valutazione americano ESRB, che nella pagina dedicata al titolo di Bloober Team riporta anche la nuova ammiraglia di Sony. Sviluppato dai creatori di Layers of Fear e Observer, The Medium è uscito nello scorso gennaio su PC e Xbox Series X|S; a causa della sua struttura, che renderizza due realtà allo stesso tempo, il titolo non avrebbe potuto funzionare su console di vecchia generazione. A dispetto di questo, è però andato incontro a un buon successo di pubblico, rientrando rapidamente nei costi di produzione. Potete trovare qui la nostra recensione.

