Yuji Naka, director di Balan Wonderworld, lascia Square Enix

Yuji Naka, il director di Balan Wonderworld, ha fatto sapere di non essere più parte dell’organico di Square Enix.

Il creatore di Sonic The Hedgehog ha pubblicato un tweet tramite il quale spiega di aver lasciato la compagnia alla fine del mese di aprile, tuttavia non ha voluto spiegare le motivazioni dell’addio, probabilmente legate al flop della sua ultima creazione.

Lo stesso Yuji Naka ha poi dichiarato di non avere nulla in programma per il suo futuro, anzi, avendo 55 anni sta considerando l’idea di ritirarsi dall’industria dei videogiochi e andare in pensione.

