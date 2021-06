Guilty Gear Strive: pubblicati trailer di lancio e opening

Bandai Namco ha pubblicato sia il trailer di lancio che l’opening dal taglio cinematografico di Guilty Gear Strive.











Il picchiaduro di Arc System Works sarà infatti disponibile dall’11 giugno su PC, PS4 e PS5. Tuttavia, chiunque abbia prenotato la Deluxe o la Ultimate Edition potrà accedere al gioco con qualche giorno di anticipo, già da domani, martedì 8 giugno.











Il filmato di apertura include gran parte del roster, tra cui personaggi giocabili come I-No, mentre altri personaggi non lo saranno, come Colin Vernon, il Presidente degli Stati Uniti, che prenderà parte all’apice della storia di Sol Badguy. A tal proposito, la Modalità Storia potrà contare su oltre quattro ore di scene in stile anime, laddove la modalità Arcade approfondirà ulteriormente la trama.