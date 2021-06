Gearbox e 2K riveleranno il loro nuovo titolo alla Summer Game Fest

Sembra proprio che Gearbox sia pronta a rivelare cos’ha in cantiere da qualche tempo a questa parte. Tramite un sito apposito, lo studio di Frisco e 2K hanno infatti reso noto che il 10 giugno alle 20:00 ora locale, nella cornice della Summer Game Fest, riveleranno la loro “nuova avventura”. Voci non confermate delle ultime settimane suggeriscono che in titolo in questione potrebbe vedere Tiny Tina in un ruolo di primo piano, e in effetti gli indizi sembrano combaciare. Il nome del sito, Be Chaotic Great, richiama le avventure al sapore di D&D del DLC Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep, nel quale i Cacciatori della Cripta passavano il tempo (e affrontavano il trauma del lutto…) tramite una partita al gioco da tavolo Bunkers & Badasses. E, inoltre, la collaborazione con 2K non sembra molto plausibile al di là dell’universo di Borderlands, data sopratutto la recente acquisizione di Gearbox da parte di Embracer Group.

Se queste ipotesi dovessero trovare conferma, resta da vedere come il progetto Be Chaotic Great andrà a infilarsi nel pazzo universo di Borderlands: spin-off? Pre-sequel-sequel? Borderlands tre e mezzo? La risposta dovrà attendere il 10 giugno.