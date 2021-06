Annunciato Grow: Song of the Evertree, sandbox fantasy

Prideful Sloth e 505 Games hanno annunciato Grow: Song of the Evertree, un nuovo sandbox fantasy. In questo titolo interpreteremo degli Alchimisti, impegnati a riportare la vita in un mondo corrotto dalla misteriosa forza nota come Withering. L’avventura, come specifica la game designer Cheryl Vance, non impone ai giocatori un ritmo serrato: se preferite passare il vostro tempo ad esplorare misteriose caverne o ad accudire creature selvatiche, nessuno vi correrà dietro.











Il titolo dello studio australiano, già noto per Yonder: The Cloud Catcher Chronicles, ci permetterà non solo di esplorare, ma anche di costruire la cittadina dei nostri sogni, dialogare con una serie di NPC e ascoltare le loro richieste, e ovviamente darci da fare con l’alchimia. Il tutto sarà accompagnato da una colonna sonora composta da Kevin Penkin, noto per il suo lavoro su Florence (nominato per un BAFTA), Made in Abyss e Tower of God. Grow: Song of the Evertree sarà disponibile nel corso del 2021 su PC tramite Steam, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.