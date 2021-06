Rainbow Six Extraction: pubblicato un teaser trailer in vista dell'E3

Ubisoft ha ufficializzato il nuovo titolo di Rainbow Six Quarantine: si chiamerà Rainbow Six Extraction e verrà presentato nuovamente nel corso dell’evento digitale che la compagnia ha organizzato in concomitanza con l’E3 2021. Per l’occasione è stato confezionato il teaser trailer che riportiamo qui di seguito.











Il filmato mostra una sorta di parassita senziente aggredire ogni elemento di ciò che sembra essere un laboratorio scientifico. Per quanto riguarda il videogioco vero e proprio, questo sarà uno shooter cooperativo in cui ogni operatore dovrà collaborare per sconfiggere il parassita. Incentrato sulla formula di Rainbow Six Siege, Extraction sarà uno sparatutto co-op a sfondo tattico che metterà i giocatori dinanzi a una minaccia aliena in continua evoluzione.











Nel corso dell’Ubisoft Forward che andrà in onda il 12 giugno alle 21:00, la compagnia francese svelerà in anteprima il gameplay di Rainbow Six Extraction, permettendoci di scoprire ulteriori dettagli sul gioco in arrivo prossimamente su PC e console.