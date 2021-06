Ecco Elderand, platform metroidvania in salsa lovecraftiana

Nel corso dell’evento organizzato dal Guerrilla Collective è stato annunciato Elderand, un nuovo platform bidimensionale di stampo metroidvania con un’ambientazione che si ispira agli scritti di H. P. Lovecraft.











In Elderand ci ritroveremo ad esplorare una terra piena zeppa di misteri antichissimi e orrori indicibili, ma anche traboccante di tesori e reliquie del passato. Sviluppato da Mantra e Sinergia Games, questo metroidvania potrà contare su un sistema di combattimento incentrato sulle abilità del giocatore che risulterà particolarmente punitivo nel caso in cui non vengano calcolate attentamente le tempistiche di ogni colpo e fendente.

Per finire, Elderand sarà disponibile su PC (Steam) e console nel corso del 2022.