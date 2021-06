Sable torna a farsi vedere con 13 minuti di gameplay

Sono passati ben tre anni da quando Shedworks ha annunciato il suo Sable, titolo che univa un interessante stile artistico a un particolare approccio narrativo. Fra un rinvio e l’altro, il titolo è tornato a mostrarsi all’evento Summer of Gaming organizzato da IGN (da non confondere con la Summer Game Fest, mi raccomando) con ben tredici minuti di gameplay. A giudicare dal video, quelle che ci troveremo di fronte sono le prime battute di questa avventura, quindi non aspettatevi spoiler particolari.











Il video mostra una serie di piattaforme 3D, esplorazione libera in un mondo open world e dialoghi con vari NPC; non rivela nulla però su una data di lancio più precisa, che in ogni caso a giudicare dalla pagina Steam è prevista per il 2021. Speriamo che sia così, perché questo Sable sembra bello intrigante e non vediamo l’ora di metterci mano.