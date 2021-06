Chivalry 2: ora disponibili le mischie medievali di Torn Banner

Fra una beta e l’altra, Torn Banner Studios ci ha decisamente fatto venire una ricca acquolina in bocca per Chivalry 2, che ora è finalmente disponibile su PC (tramite Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. E che non pensiate che i confini delle piattaforme possano mettere alcuno al riparo dal mulinellare del vostro spadone a due mani: il gioco supporta infatti il crossplay fra tutte le piattaforme. Con questo seguito, lo studio si è dato da fare per rendere ancora più ricca l’esperienza, implementando enormi campi di battaglia dove a una tempesta di frecce infuocata si alternerà una grandinata di proiettili di catapulte, ma ovviamente un ruolo di primo piano continuerà ad essere ricoperto dagli scontri all’arma bianca.

Torn Banner Studios e i co-publisher Tripwire Interactive e Deep Silver hanno anche pubblicato un nuovo trailer per Chivalry 2, che potete trovare di seguito.