Scarlet Nexus non sarà su Xbox Game Pass al lancio

Alcune voci circolate negli ultimi giorni davano per probabile un arrivo di Scarlet Nexus su Xbox Game Pass fin dal giorno del lancio. A quanta pare, però, così non sarà: la smentita è arrivata direttamente da Bandai Namco, che ha chiarito a VGC come “al momento non ci siano piani” in merito. Questo, ovviamente, non esclude un futuro arrivo del gioco sulla piattaforma di Microsoft; ma se è lì che volete giocarlo dovrete armarvi di buona pazienza.

Per tutti gli altri, Scarlet Nexus sarà disponibile a partire dal 25 giugno su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S; e se volete saperne di più in merito, fate un salto a leggere la nostra anteprima.