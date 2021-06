Edge of Eternity esce dall'Accesso Anticipato su PC, ecco il trailer di lancio

Dopo un periodo trascorso in Accesso Anticipato, Edge of Eternity arriva finalmente alla sua versione 1.0 su PC, dove è disponibile su Steam e su Epic Games Store. Il gioco in questione è un JRPG, anche se quella “J” è forse un po’ inappropriata dato che lo studio di sviluppo Midgar Studio è francese. In ogni caso, l’ispirazione per i 14 membri del team viene sicuramente da quel genere, come possiamo vedere dal trailer.











L’avventura in quel di Heryon, che durerà circa una cinquantina di ore, porterà i suoi giovani protagonisti ad esplorare una terra piagata dai conflitti, alla ricerca di una soluzione alla misteriosa Corrosion che infesta il mondo. La colonna sonora vede la partecipazione di Yasunori Mitsuda, già noto per aver lavorato a titoli di primo piano come Chrono Trigger e Secret of Mana. Il team di sviluppo rivelerà a breve la roadmap per Edge of Eternity, che arriverà ad ottobre anche su console.