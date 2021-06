Battlefield 2042: ecco il reveal trailer del nuovo gioco di DICE

L’attesa non è stata facile, ma finalmente eccolo qui: DICE ha rivelato al mondo Battlefield 2042, nuovo capitolo della sua serie di sparatutto. Come intuibile dal nome del gioco, dopo le due guerre mondiali è giunto il momento di tornare alla guerra moderna che tanta fortuna ha portato allo studio svedese in passato. Già, perché se pensavate che il 2042 sia sinonimo di utopistico futuro cascate male: la scarsità delle risorse ha portato a un collasso globale e, ovviamente, a nuovi conflitti su ampia scala.











Guardando il trailer, è difficile non pensare che l’obiettivo di DICE sia stato quello di andare a riprendere proprio quel nucleo di appassionati che avevano fatto di Battlefield 3 e 4 la loro casa, sentendosi magari un po’ abbandonati dagli ultimi due capitoli. Alcuni momenti del trailer, infatti, sono evidenti rimandi ad alcune delle azioni più spettacolari che era possibile compiere in quei capitoli: sì, certo, ci stiamo riferendo al pilota di jet che esce a mezz’aria armato di arma antiaerea portatile. Insomma, sembra proprio che Battlefield 2042 sia un ritorno in grande stile per uno degli sparatutto online più famosi. Se siete rimasti delusi dal poco gameplay, vi basterà portare qualche giorno di pazienza: il reveal di questo aspetto è infatti previsto per il 13 giugno. E per ulteriori informazioni, vi rimandiamo alla nostra anteprima di Battlefield 2042.