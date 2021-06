Carrier Command 2 e Regiments, demo prevista per la Steam Next Fest

Microprose ha annunciato che nel corso del prossimo evento Steam Next Fest, che durerà dal 16 al 22 giugno, saranno presenti le demo dei suoi due titoli Carrier Command 2 e Regiments. Per quanto riguarda la demo di Carrier Command 2, che è uno strategico nel quale ci troviamo al comando di una portaerei futuristica, essa includerà 4 isole (su 64 del gioco completo); non saranno presenti le funzionalità multiplayer, la regolazione della difficoltà, la gestione della logistica e la personalizzazione dei veicoli.

Regiments, invece, ci porterà dritti nel 1989. Le tensioni fra NATO e Patto di Varsavia sono giunte al punto di rottura, e l’Europa centrale sta per diventare un immenso campo di battaglia. La demo di questo tattico in tempo reale includerà due mappe, tre modalità di gioco e quattro regimenti, uno per ciascuna fazione (US, USSR, Germania Ovest e Germania Est); sarà inoltre presente il tutorial. Di seguito potete trovare i trailer dei due titoli.