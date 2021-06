Dotemu svela Metal Slug Tactics, iterazione strategica del classico arcade

In occasione del Summer Game Fest, Dotemu ha presentato Metal Slug Tactics, una rivisitazione in chiave strategica del classico “run and gun” arcade targato SNK.











Sviluppato da Leikir Studio, team indipendente francese già autore di Rogue Lords e I Am Legion, Metal Slug Tactics metterà il giocatore al comando di una squadra formata da Marco, Eri, Fio e Tarma su un campo di battaglia isometrico in cui ogni personaggio agirà attraverso un sistema di combattimento a turni. Bisognerà destreggiarsi tra alberi delle abilità, numerose armi e attacchi speciali, il tutto condito da una spruzzatina di elementi roguelite che rendono ogni nuova missione diversa dalle precedenti.

Il gioco sarà disponibile prossimamente su PC tramite Steam.