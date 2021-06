Two Point Campus è ufficiale, ecco trailer e primi dettagli

Dopo il leak di qualche giorno fa, SEGA ha annunciato ufficialmente Two Point Campus, il nuovo gestionale per PC e console degli autori di Two Point Hospital.











In Two Point Campus bisognerà costruire e amministrare un intero campus universitario, e le decisioni prese avranno un impatto sulla vita degli studenti iscritti e dello staff che assumerai. Per la prima volta, sarà possibile costruire all’aperto mentre viene sviluppato l’intero terreno su cui si erge il campus, compreso di edifici e tutti gli elementi che li circondano. Bisognerà creare dormitori, sentieri, siepi e tanto altro con nuovi strumenti intuitivi e semplici da utilizzare.

Dopo aver costruito il campus, gli studenti vorranno studiare tante materie diverse e piuttosto insolite, come il corso di cavalleria, dove impareranno a giostrare seguendo i nobili dettami dell’arte cavalleresca. Gli studenti meno inclini alle arti guerresche possono affinare le proprie abilità in gastronomia, collaborando per cucinare ogni sorta di manicaretto dalle dimensioni spropositate, come pizze giganti e altrettanto gargantuesche torte.

“Speriamo che la fantastica community di Two Point possa amare la grande libertà creativa che Two Point Campus sarà in grado di offrire, e che questo riesca a coinvolgere nuovi giocatori intrigati dalla nuova ambientazione e dall’eccentrico mondo che stiamo creando, ovviamente ricco del nostro tipico senso dell’umorismo e del suo charme unico“, ha dichiarato Gary Charr, co-founder e creative director di Two Point Studios.

Two Point Campus sarà disponibile nel 2022 in contemporanea su tutte le piattaforme.