Rivelato Salt & Sacrifice, seguito di Salt & Sanctuary

Nel corso della Summer Game Fest, fra i titoli che hanno fatto la loro apparizione c'è stato anche Salt & Sacrifice, nuovo progetto di Ska Studios. Questo team era salito alla ribalta cinque anni fa con Salt & Sanctuary, titolo che si ispirava in maniera più che evidente alla serie Souls di From Software. Non fatevi ingannare dalla veste grafica forse non strabiliante, però: il titolo di debutto di questo studio era incredibilmente competente, e anche questo sembra promettere benissimo.











A quanto pare, oltre a una nuova serie di ambienti e di pericolosissimi nemici, sembra che i protagonisti di Salt & Sacrifice potranno anche contare su una mobilità maggiore rispetto ai loro predecessori. Prima di metterci mano, servirà una discreta dose di pazienza: il titolo è infatti previsto per il 2022 su PS4, PS5 e PC.