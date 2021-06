Rainbow Six Extraction rivelato ufficialmente da Ubisoft

È da un po’ di tempo che si parla di Rainbow Six Extraction (precedentemente noto anche come Quarantine e Parasite), ma la presentazione ufficiale del titolo è arrivata solo all’Ubisoft Forward di stasera. Con un video dal taglio cinematografico e una panoramica del gameplay, Ubisoft ha deciso di rispondere a molte delle domande in merito al suo nuovo FPS, che vedrà protagonisti gli operatori di Rainbow Six Siege alle prese con una temibile minaccia aliena.











Il titolo prevede una progressione del personaggio: mano a mano che completiamo missioni e obiettivi, otterremo nuovi gingilli tecnologici con cui eliminare gli Archaens. Attenzione, però: nell’eventualità in cui uno dei nostri operatori dovesse cadere in battaglia, non potremo più utilizzarlo, perdendo i suoi progressi, e dovremo intraprendere una missione speciale in cui salvarlo dalle grinfie degli alieni. Rainbow Six Extraction sarà disponibile a partire dal 16 settembre 2021 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Google Stadia, e includerà il crossplay fra tutte le piattaforme.