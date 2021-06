Mario + Rabbids Sparks of Hope rivelato con un trailer cinematografico

Torna l’improbabile alleanza fra Mario e i Rabbids! Nel corso della diretta di stasera, Ubisoft Milano ha infatti presentato il trailer cinematografico di Mario + Rabbids Sparks of Hope, che vedrà i nostri eroi impegnati contro una minaccia dalla portata galattica.











Per affrontare questa terrificante minaccia provienente dalle profondità galattiche, Mario e i suoi compagni di avventure potranno fare conto su una nuova serie di creature, nate dalla fusione fra i Rabbids e i Luma. Mario + Rabbids Sparks of Hope uscirà nel corso del 2022 in esclusiva su Nintendo Switch.