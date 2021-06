Devolver Digital rivela Trek to Yomi, in arrivo nel 2022

Fra una follia di marketing e l’altra, la presentazione all’E3 di Devolver Digital non è mancata di giochi ricchi di stile. Fra questi ha spiccato sicuramente Trek to Yomi, action sidescroller ambientato nel giappone feudale caratterizzato da uno stile visivo ampiamente ispirato ai classici della cinematografia giapponese, strizzando l’occhio in particolare alle opere di Akira Kurosawa.











Il gioco vedrà il giovane spadaccino Hiroki affrontare le forze del male armato solo della sua katana. Sviluppato da Leonard Menchiari (già noto per Riot: Civil Unrest) e Flying Wild Hog, Trek To Yomi sarà disponibile nel corso del 2022 su PC tramite Steam, PS5 e Xbox Series X|S.