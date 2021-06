Starfield in uscita nel 2022, ecco il trailer dell'E3

È da tanto che se ne parla, ma da quel teaser del 2018 Starfield non si è più fatto vedere. Fino ad ora, ovviamente: nel corso dell’evento congiunto di Xbox e Bethesda, la prossima epopea dello studio di Rockville è tornata a mostrarsi con con un trailer girato utilizzando il Creation Engine 2, che punta a presentarci l’universo di gioco.











Niente gameplay, per ora: siamo infatti ancora lontani dalla data di lancio di Starfield, prevista per l’11 novembre 2022; un giorno non casuale, dato che segnerà anche l’undicesimo compleanno di The Elder Scrolls V: Skyrim. Confermando alcune delle voci circolate negli ultimi giorni, sembra proprio che il titolo sarà esclusiva console di Microsoft, e sarà disponibile dunque su PC e Xbox Series X|S.