Martha is Dead: ecco il trailer Tale of the White Lady

Direttamente dall’E3, è tornato a farsi sentire l’horror psicologico Martha is Dead, con un nuovo, inquietante trailer. Questo video rivede la giovane Giulia chiedere alla sua nonnina di raccontarle la storia della dama bianca. Dopo tutto, quale modo migliore di allietare una giornata di una leggenda che narra di una giovane ragazza annegata dal suo amante in un moto di gelosia, e poi tornata sotto forma di spirito di vendetta, intento ad attirare poveri malcapitati verso un destino simile?

Il titolo, che ricordiamo è pubblicato da Wired Productions e sviluppato dallo studio italiano LKA, potrà contare sull’accompagnamento musicale della band danese Between Music, della compositrice Francesca Messina e del gruppo Aseptic Void, già noto per il suo lavoro su The Town of Light. Sviluppato sull’Unreal Engine 4, Martha is Dead uscirà nel 2021 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.