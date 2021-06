The Outer Worlds 2 è ufficiale, ecco il trailer di annuncio

La notizia era nell’aria e difatti ecco che arriva l’ufficialità: The Outer Worlds 2 è in sviluppo, come annunciato da Obsidian Entertainment nel corso della conferenza che Xbox e Bethesda hanno organizzato in occasione dell’E3 2021.











Purtroppo non si conoscono ancora i dettagli del gioco, sappiamo solo che The Outer Worlds 2 è in lavoro e che arriverà prossimamente. Quando e su quali piattaforme non è ancora noto, possiamo però ipotizzare che il sequel del gioco di ruolo fantascientifico approderà perlomeno su PC e Xbox Series X|S.