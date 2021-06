Sembra proprio che la nuova storia in arrivo su Sea of Thieves includerà un’ospite d’eccezione. Questa serie di cinque Tall Tales vedrà infatti i nostri eroi fare la conoscenza di nientepopodimeno che il capitan Jack Sparrow. Tanto per cambiare, il leggendario pirata ha messo mano dove non avrebbe dovuto e toccherà a noi risolvere la questione.











Ovviamente, non potrebbe essere Jack Sparrow senza il suo acerrimo nemico Davy Jones, che a quanto pare ci darà un bel po’ di filo da torcere. Sea of Thieves: A Pirate’s Life sarà disponibile gratuitamente a partire dal 22 giugno.