Babylon's Fall: pubblicato il trailer dell'E3 2021, closed beta in arrivo

In occasione dell’E3 2021, Square Enix è tornata a mostrare Babylon’s Fall, il nuovo action in lavorazione presso Platinum Games.











Il trailer svelato durante l’evento della compagnia giapponese ha confermato che il gioco sarà godibile anche in cooperativa da un massimo di quattro giocatori, inoltre Babylon’s Fall sarà supportato dopo il lancio con modalità di gioco inedite e nuovi contenuti, come spiegato direttamente dagli sviluppatori in un’apposita intervista. In Babylon’s Fall, giocatori si metteranno nei panni di un gruppo di guerrieri conosciuti come “Sentinels”, legati a un pezzo d’equipaggiamento speciale chiamato Gideon Coffin, che partono per un’odissea per superare la colossale Tower of Babylon, al cui interno riposa qualcosa di grandioso. Oltre alle armi in entrambe le mani, i personaggi possono usare il potere del loro Gideon Coffin per equipaggiarne altre due, così da avere combinazioni di quattro armi alla volta. Le capacità dei vari pezzi d’equipaggiamento permetteranno anche di usare un’infinità di strategie diverse.











Non è tutto, però, perché Platinum Games ospiterà prossimamente una closed beta le cui iscrizioni sono appena state aperte. Nessuna notizia, invece, sulla data di uscita: sappiamo solo che il gioco uscirà su PC, PS4 e PS5.