Icarus: il nuovo gioco dell'autore di DayZ ha una data di uscita

Dalla cornice dell’E3 2021, Dean Hall e il suo studio RocketWerkz hanno annunciato la data di uscita di Icarus, nuovo videogioco di sopravvivenza cooperativo dell’autore di DayZ.











Icarus è un titolo survival PvE a sessioni per otto giocatori ambientato su un misterioso pianeta alieno pieno zeppo di pericoli. Dalla stazione orbitale, i prospettori si lanciano sulla superficie del pianeta per delle missioni a tempo limitato, in cerca di materiali rari ed esotici. I più fortunati riescono a tornare alla stazione orbitale e a convertirli in tecnologia avanzata da sfruttare per affrontare incarichi ancora più ardui.

Il gioco sarà disponibile su PC a partire dal 12 agosto su Steam, dove è venduto in due versioni: una standard al prezzo di € 24,99, e una Deluxe Edition prezzata € 84,99 che include anche due DLC, due biomi e altri contenuti digitali.