Songs of Conquest: un nuovo trailer ne illustra il gameplay

Ispirato ai grandi classici della strategia degli anni Novanta, tra cui quel particolare filone che fa capo a Heroes of Might & Magic, Songs of Conquest ci metterà nei panni di potenti maghi chiamati “Wielders” con i quali sarà possibile avventurarsi all’interno di lande inesplorate, arruolando eserciti e conquistando insediamenti.

Il gioco presenterà ben quattro fazioni strette in un epico conflitto: Arleon, antichi cavalieri che si scontrano per il dominio; Rana, arcaiche tribù di palude che combattono per la sopravvivenza; Loth, negromanti che resuscitano i morti in nome di un glorioso futuro; Barya, audaci mercenari e inventori dediti ai soldi, alla polvere pirica e all’indipendenza.

Per finire, il publisher ha fatto sapere che Songs of Conquest sarà disponibile su PC tramite Steam, GOG ed Epic Games Store nel corso dei primi mesi del 2022.