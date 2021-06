Annunciata la serie Final Fantasy Pixel Remaster per PC e mobile

Square Enix ha presentato Final Fantasy Pixel Remaster, una serie per PC e mobile che si pone l’obiettivo di rimettere a lucido i primi sei titoli della celebre saga di JRPG.











Da notare che non si tratterà di una raccolta: difatti Square Enix pubblicherà singolarmente ogni gioco in versione rimasterizzata sia su PC che sui dispositivi dotati di sistema operativo Android e iOS. Nessuna notizia, per ora, circa le date di uscita dei titoli della serie Final Fantasy Pixel Remaster.