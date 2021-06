Hell Let Loose uscirà dall'Accesso Anticipato a luglio

Black Matter e Team 17 hanno annunciato che il loro sparatutto Hell Let Loose uscirà dall’Accesso Anticipato a partire dal 27 luglio. Nel nuovo trailer pubblicato, il lead developer Maximilan Rea ha parlato con entusiasmo del periodo passato in Early Access, e di come nel frattempo il loro titolo ambientato nella Seconda Guerra Mondiale abbia venduto più di un milione di copie.











L’arrivo alla versione 1.0 di Hell Let Loose non sarà solamente una formalità: arriverà infatti accompagnato dall’introduzione dell’Armata Rossa e di alcune delle battaglie più famose del fronte orientale, come ad esempio Kursk e Stalingrado. Black Matter intende inoltre portare il suo titolo anche su console di nuova generazione entro la fine del 2021.