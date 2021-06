Precedentemente noto come Project Ambrosio, la prossima fatica di Sam Barlow si è rivelata al grande pubblico. Immortality, questo il nome del nuovo gioco del creatore di Her Story e Telling Lies, ci porterà a scoprire la storia dell’attrice Marissa Marcel. O meglio, tentata attrice: nessuno dei tre film a cui ha preso parte è mai arrivato nella sale cinematografiche, e di recente Marissa è scomparsa.











Immortality, che così come gli altri giochi di Sam Barlow sospettiamo adotterà una struttura narrativa non convenzionale, potrà contare anche sulla scrittura di Allan Scott (Don’t Look Now, Queen’s Gambit), Amelia Gray (Mr. Robot, Mania) e Barry Gifford (Wild at Heart, Lost Highway). Il titolo uscirà nel corso del 2022 su Steam.