Hellpoint disponibile gratuitamente su GOG.com

In occasione dei suoi saldi estivi, come di consueto GOG.com ha deciso di regalare qualcosa ai propri utenti. Questa volta è stato il turno di Hellpoint, futuristico soulslike sviluppato da Cradle Games, che rimarrà disponibile gratis per altri due giorni, fino alle 15:00 del 16 giugno. Hellpoint era stato recensito dalla nostra Erica Mura, che lo aveva trovato un buon esponente del genere, a dispetto di alcuni bug; da allora, in ogni caso, il titolo è stato aggiornato più volte.

Ovviamente, oltre a questo regalo gli sconti di GOG.com hanno anche tanto altro da offrire. A titolo di esempio, possiamo trovare The Medium scontato del 20% (39,99€), Divinity: Original Sin II a 17,99€ e Disco Elysium: The Final Cut a 25,99€.