Resident Evil Village: annunciati i primi DLC

In occasione dello showcase che Capcom ha organizzato durante l’E3 2021, la compagnia di Osaka ha fatto sapere di essere al lavoro sui primi DLC di Resident Evil Village, ultima iterazone della celebre serie Biohazard.

A darne conferma ci ha pensato il producer Tsuyoshi Kanda, il quale non ha però svelato alcun dettaglio circa le prossime espansioni del gioco. Resident Evil Vllage, lo ricordiamo, è disponibile da maggio su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Stadia, ed ha già riscosso un buon successo di pubblico avendo piazzato più di quattro milioni di copie sin dal lancio.

