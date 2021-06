The Great Ace Attorney Chronicles, ecco il gameplay in video

Capcom ha mostrato alcune delle novità di The Great Ace Attorney Chronicles pubblicando un apposito video di gameplay che ne illustra le dinamiche inedite.











Durante le indagini su crimini efferati, Ryunosuke Naruhodo e il suo assistente legale Susato Mikatoba si uniranno al principale investigatore di Londra: Herlock Sholmes. Durante queste Dances of Deduction, il duo dovrà lavorare insieme per districare le supposizioni troppo entusiaste del detective e discernere la verità. Per evitare il pericolo che attende i suoi clienti, Ryunosuke deve usare questi fatti in tribunale per convincere una giuria dell’innocenza del suo cliente. Proprio quando la bilancia della giustizia tende a un verdetto di colpevolezza, Ryunosuke può impegnarsi in un esame sommario per ribaltare la bilancia a suo favore. Questa pratica legale raramente utilizzata consente a Ryunosuke di eliminare eventuali incongruenze nella logica di ciascun giurato e mettere la giuria contro sé stessa per costringerla a far proseguire il processo. The Great Ace Attorney Chronicles sarà disponibile il 27 luglio 2021 su PC, PS4 e Switch.