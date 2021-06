Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, diffuso il trailer dell'E3 2021

La Compagnia di Osaka ha pubblicato un nuovo trailer di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin svelando alcuni dettagli del videogioco in uscita tra qualche settimana su PC e Switch.











Il filmato ha fatto chiarezza sul destino del Monster Rider Red, sulle origini di Razewing Ratha e sul viaggio del giocatore per svelare la profezia di Wings of Ruin. Inoltre, Capcom ha annunciato che sarà possibile giocare alle prime ore dell’attesissimo RPG grazie a una versione Free Trial che offre, tra l’altro, il trasferimento completo dei dati di salvataggio nella versione completa. Questa versione di prova approderà sul Nintendo eShop il prossimo 25 giugno.

Vi ricordiamo, infine, che Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin arriverà su PC e Switch il 9 luglio 2021.