Guilty Gear Strive: le vendite superano quota 300.000 copie

Non è passata nemmeno una settimana dal lancio di Guilty Gear Strive e l’ultimo frutto della proficua collaborazione fra Arc System Works e Bandai Namco ha superato quota 300.000 copie vendute. Una cifra che testimonia il successo del nuovo capitolo della famosa serie di picchiaduro 2D, che unisce a un eccellente stile grafico un gameplay raffinato e la fluidità dell’esperienza online garantita dal rollback netcode (con la speranza, aggiungiamo noi, che venga adottato anche in altri picchiaduro). Impossibile sottovalutare, oltre a questo, anche l’ampio ed esaustivo tutorial preparato da Daisuke Ishiwatari e colleghi, perfetto per fare da introduzione ai nuovi giocatori.

L’esperienza di Guilty Gear Stive non termina al lancio, però. Arc System Works ha già in cantiere diversi aggiornamenti gratuiti più vari DLC, che manterranno fresca l’esperienza nei mesi a venire.