Forza Horizon 5: apparsi su Steam i requisiti hardware minimi

A poca distanza dall’annuncio dato durante l’E3, Forza Horizon 5 è apparso anche su Steam, e la pagina in questione riporta anche i requisiti minimi del gioco. Nonostante l’aspetto visivo di prim’ordine, sembra proprio che il nuovo titolo di Playground Games sarà tutt’altro che esigente:

Processore : Intel i3-4170 @ 3.7Ghz OR Intel i5 750 @ 2.67Ghz

: Intel i3-4170 @ 3.7Ghz OR Intel i5 750 @ 2.67Ghz RAM: 8 GB di RAM

8 GB di RAM Scheda video : NVidia 650TI o AMD R7 250x o schede equivalenti

: NVidia 650TI o AMD R7 250x o schede equivalenti DirectX: Versione 12

Versione 12 Rete: Connessione Internet a banda larga

Connessione Internet a banda larga Spazio su disco: 80 GB

La cosa, in realtà, non è eccessivamente sorprendente se si pensa che Forza Horizon 5 uscirà anche su Xbox One. Se questi requisiti dovessero rivelarsi veritieri, fa però piacere vedere una scalabilità così ampia per un titolo che promette un ampio open world con condizioni metereologiche variabili a seconda delle stagioni