Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, ecco il gameplay della demo

A poca distanza dall’annuncio di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, il canale ufficiale di PlayStation Japan ha diffuso un video di gameplay della demo del gioco, attualmente disponibile solo su PS5. L’anteprima è ovviamente in lingua giapponese, ma possiamo vedere comunque sezioni di combattimento contro diversi nemici – inclusi alcuni volti noti della serie. Il video mostra inoltre come il protagonista possa passare liberamente da un job all’altro, in questo caso sostituendo il suo spadone con due ben più agili pugnali.

Ovviamente, tenete presente come quella che ci troviamo di fronte sia una build ancora lontana dalla qualità finale; il lancio di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin avverrà infatti nel corso del 2022. Per questo motivo, aspettatevi di vedere alcune asperità nel corso del video.