Fatal Frame: Maiden of Black Water uscirà su PC e console

Koei Tecmo ha approfittato della cornice dell’E3 2021 per annunciare una versione rimasterizzata di Fatal Frame: Maiden of Black Water, in uscita prossimamente su PC e sulle principali console attualmente in commercio.











Si tratterà di una versione rimaneggiata dell’horror che vide la luce esclusivamente su Wii U nell’ormai lontano 2014, con un comparto grafico tirato a lucido, un’inedita modalità fotografica, nonché nuovi costumi da sfoggiare durante l’avventura.

Fatal Frame: Maiden of Black Water uscirà su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch entro la fine del 2021.