SEGA presenta Super Monkey Ball Banana Mania per PC e console

In occasione del ventesimo compleanno della serie, SEGA ha annunciato Super Monkey Ball Banana Mania, una moderna remaster in HD dei tre giochi originali della saga che sarà disponibile su PC e console entro fine anno.











“Siamo entusiasti di annunciare un nuovo Super Monkey Ball per celebrare il 20° anniversario di questa amata serie,” ha dichiarato Toshihiro Nagoshi, SEGA Creative Director e Creator di Super Monkey Ball. “Il supporto di tutti, in particolare dei fan all’estero, è stato un grande incoraggiamento per il team di sviluppo nel corso degli anni. Non vediamo l’ora di reintrodurre il ricco mondo di Super Monkey Ball a un nuovo pubblico.”

La raccolta includerà Super Monkey Ball, Super Monkey Ball 2 e Super Monkey Ball Deluxe con grafica e caratteristiche moderne, co-op locale a 4 giocatori, sfide e classifiche online, nonché tanti nuovi personaggi giocabili.

“Sono così entusiasta di condividere finalmente questa notizia con i fan di AiAi in tutto il mondo,” ha affermato Masao Shirosaki, Producer/Director di Super Monkey Ball Banana Mania. “È un onore far parte di una serie così iconica con 20 anni di storia. Il fascino e la giocosità di Super Monkey Ball sono profondamente radicati nel suo DNA e non vediamo l’ora che i nostri fan possano provare la gioia e la meraviglia della nuova avventura.”

Super Monkey Ball Banana Mania sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch il 5 ottobre 2021.